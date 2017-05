Türkiye Gazetesi

İsrail'in kendi lehine casusluk yapan ajanları, ilk kez Kassam Tugayları komutanlarından Mazin Fukaha suikastında "tetikçi" olarak kullandığı belirtiliyor.

Filistinli uzmanlar, Fukaha'ya yönelik suikast için yürütülen soruşturmanın sonuçları ve İsrail'in ajanlarına tetikçilik yaptırmasını AA muhabirine değerlendirdi.

Uzmanlar, İsrail'in Fukaha suikastında tetiği "ajanlarına" çektirmesinin, Gazze'deki güvenlik karşısında aciz kalması, doğrudan bir maceraya atılmak istememesi ve Hamas'ın vereceği karşılıktan korkmasıyla bağlantılı olduğunu savundu.

"İsrail maceraya atılmak istemiyor"

Gazze'deki Yönetim ve Siyaset Akademisi öğretim görevlisi ve güvenlik uzmanı Dr. İbrahim Habib, Fukaha'ya yönelik suikast için yürütülen soruşturmalardan çıkan sonuçları "tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Bu tür eylemlerin tekrarlanabileceği uyarısında bulunan Habib, "Ajanların gözlem ve izleme görevlerinin, doğrudan suikast düzenlemeye evrilmesi tehlikeli bir gelişme." dedi.

Suikastı "türünün ilk örneği" olarak değerlendiren Habib, "Söz konusu suikast, İsrail'in bu tarz eylemleri özel ekipleriyle yaparak maceraya atılmak istemediğinin göstergesidir." diye konuştu.

İsrail Gazze'deki güvenlik nedeniyle yöntem değiştirdi

Siyasi analist ve yazar Mustafa es-Savvaf ise İsrail'in Gazze'deki güvenlik nedeniyle ilk kez yöntem değiştirmek ve ajanlarını devreye sokmak zorunda kaldığını belirtti.

İsrail'in istihbarat elemanlarının Gazze'ye girmesine izin vermeyen benzersiz bir güvenlik durumu bulunduğunu ifade eden Savvaf, "İsrail, Gazze'deki Filistin güvenlik birimlerinin gücünü göz önünde bulundurarak, ajanları kullanmadaki metodunu değiştirip, bilgi toplamaktan, doğrudan eylem yapmaya yöneltti." şeklinde konuştu.

Savvaf, "İsrail, hedeflerine ulaşmakta aciz kalınca, suikast için ajanların kullanımına başvurdu." ifadesini kullandı.

"İsrail'in önceden görevlendirdiği birçok ajanı var"

Gazze'de yayımlanan "Filistin" gazetesi yazarlarından Fayiz Ebu Şimale, İsrail'in kendi unsurlarının suikastta başarısız olması halinde Hamas'ın vereceği karşılıktan korkarak, bu yola başvurduğunu savundu.

Ebu Şimale, "İsrail direnişin yeni savaşa yol açabilecek bir cevap verebileceğini göz önünde bulundurarak doğrudan sorumluluğu üstlenmemek için ajanların görevinde değişikliğe gitti. İsrail'in daha önceden görevlendirdiği birçok ajanı var. Her biri özel bir rol oynuyor. Her an görevlerinin değişmesi muhtemel." diye konuştu.

İçişleri Bakan Vekili Tevfik Ebu Naim, dün Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, soruşturma sonucu Fukaha suikastına katılan ve suçlarını itiraf eden 3 kişinin tutuklandığını açıklamıştı.

Geniş kapsamlı incelemelerin yapıldığını belirten Ebu Naim, "Fukaha suikastı soruşturması kapsamında suikasta katılan 3 kişiyle birlikte İsrail ile işbirliği içinde olduğu tespit edilen 45 Filistinli tutuklandı. Bu, İsrail güvenlik birimine vurulan bir darbedir." demişti.