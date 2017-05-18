Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya'da eski devlet başkanı Dilma Rousseff’in görevden alınmasının ardından koltuğu devralan yardımcısı Michael Temer'in eski Temsilciler Meclisi Başkanı Eduardo Cunha’nın ülke tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturmalarından biriyle ilgili ifade vermemesini sağlamak istediği iddiaları ülkeyi karıştırdı.

Ülkede protestolar devam ederken, Senato ve Temsilciler Meclisi çalışmalarını durdurdu. Brezilya reali dolara karşı yüzde 5,3 geriledi.

Brezilya Hazinesi bugünkü tahvil ihalesini iptal ederken, Brezilya Ibovespa endeksi yüzde 10 düştü ve devre kesici uygulaması devreye alındı.

Brezilya’nın Eurobond faizleri rekor seviyelere yükseldi ve 10 yıllık Eurobond faizi yüzde 4,95 seviyesini gördü.

DEVLET BAŞKANI'NIN SES KAYDI İDDİASI

O’Globo gazetesinin ses kayıtlarına dayandırdığı haberine göre Temer, Petrobas soruşturmasında sessiz kalması için kendisiyle aynı partiden Cunha’ya bir iş adamı aracılığıyla rüşvet önerdi.

Haberde Temer’le yaptığı görüşmeyi kayıt altına alan iş adamının, ülkenin gıda sektöründeki en büyük şirketlerinden JBS’nin Başkanı Joesley Batista olduğu belirtildi. Batista, elindeki kayıtları iş birliği kapsamında yargı makamlarına teslim etti.

İddiaların ardından Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada Batista ve Temer'in mart ayında görüştüğü teyit edilirken "Temer, Cunha'yı susturmak ya da yetkililerle iş birliği yapmamasını sağlamak için hiçbir eylemde bulunmamış ve kimseyi yetkilendirmemiştir" ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Brezilya'nın skandallar silsilesi, ülkenin en büyük petrol şirketi Petrobas'ta yaşanan yolsuzluğun 2014'te patlak vermesi ile başladı.

Eski Devlet Başkanı Dilma Rouseff'in 2003-2010 yıllarında Petrobas'ın başkanlığını yaptığı sırada, şirkette 800 milyon dolarlık yolsuzluk yapıldığı, ihalelere fesat karıştırıldığı, yetkililerin rüşvet aldığı iddiası sonrası başlatılan soruşturma sonrası Rouseff, 2016'da görevden alındı.

Petrobras soruşturması kapsamında 19 Ekim'de gözaltına alınan Cunha, geçen yıl nisan ayında Temsilciler Meclisi Başkanı olduğu dönemde eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff hakkında mali bütçede manipülasyon yaptığı gerekçesiyle azil sürecini başlatmıştı.

Geçici olarak mayısta görevinden alınan Cunha, 8 Temmuz'da istifa etmiş, milletvekilliği 13 Eylül'de Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada düşürülmüştü.

Milletvekilliğinin düşürülmesiyle yasal dokunulmazlığını kaybeden ve 15 yıl hapse mahkum edilen Cunha, eski Devlet Başkanı Rousseff'in azil sürecinde oynadığı aktif rolün bedeli olarak görevden alındığını söylemişti.

31 Ağustos'ta görevinden azledilen Rousseff, yardımcısı Michel Temer ile Cunha'yı kendisine komplo kurmakla suçluyordu.

"ARABA YIKAMA" SORUŞTURMASI

Temer'in devlet başkanlığı görevine getirilmesinden sonra başlayan skandalın ismi ise "Araba Yıkama".

İddiaya göre "Araba Yıkama" yolsuzluk soruşturması kapsamında, Odebrecht yapı ve mühendislik şirketinin eski bir yöneticisi, Devlet Başkanı Michel Temer'in partisine 40 milyon dolar rüşvet verdiği iddiasında bulundu.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde bugüne kadar onlarca siyasetçi ve yönetici mahkum edilirken 2 milyar doların üzerinde rüşvet ve yolsuzluk ortaya çıkarıldı.

SEKİZ BAKAN HAKKINDA SORUŞTURMA

"Araba Yıkama" yolsuzluk soruşturması kapsamında kabinesindeki sekiz bakanı hakkında soruşturma açılan Temer'in rüşvet verdiği iddiası ülke gündeme otururken Senato ve Temsilciler Meclisi, devam eden ekonomik durgunluğa karşı mevzuat çalışması oturumlarını durdurdu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Rodrigo Maia, konuyla ilgili "Bu iklimde çalışılamaz." açıklamasında bulunurken, muhalefetteki siyasetçiler, meşruiyetini kaybettiği gerekçesiyle Temer yönetimine istifa çağrısında bulundu.