Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'ın, yerli üretim yapacak bir Askeri Sanayi Şirketi kurduğu bildirildi.

Suudi Arabistan Genel Yatırım Fonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2030 vizyonu kapsamında yeni şirketin dünyadaki en büyük 25 şirketten biri olacağı ve gayri safi mili hasılaya (GSMH) 3,7 milyar dolar katkıda bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, şirketin 4 alanda üretim yapacağı ve hizmet vereceği bilgisi aktarıldı.

Sabit kanatlı uçakların bakım ve onarımı, İnsansız Hava Aracı (İHA) üretimi ve onarımı, askeri araç üretimi ve onarımı, silah, mühimmat ve füze üretimi sahasında hizmeti vereceği belirtilen açıklamada, dördüncü alanın savunma elektroniği olduğu, radar, sensör, haberleşme ve elektronik harp sistemlerini kapsadığı ifade edildi.

"Askeri harcamaların yüzde 50'sini millileştirebilecek"

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın konuyla ilgili haberinde ise şirketle birlikte ülkede 40 bini doğrudan, 30 bini ise dolaylı iş fırsatı doğacağı, küçük ve orta ölçekli yüzlerce şirketin kurulacağı belirtildi.

Haberde açıklamaları aktarılan İkinci Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, şirketin askeri sanayi sektörünün büyümesi için destek olacağını, böylece sektörün 2030 vizyonu çerçevesinde hükümetin askeri harcamalarının yüzde 50'sini millileştirebileceğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın dünyada en fazla güvenlik ve savunma harcaması yapan beş ülkeden biri olduğunu kaydeden Muhammed bin Selman, ancak bu harcamaların sadece yüzde 2'sinin yurt içi harcama olduğunu ifade etti.

Muhammed bin Selman, daha önceki açıklamalarında Suudi Arabistan'ın silah ithalatı için yılda 70 milyar dolar harcadığını bildirmişti.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında, ülkenin silah ithalatının yüzde 50'sinin yerelleşmesi öngörülüyor.