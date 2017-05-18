Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB), sığınmacıları yeniden yerleştirme planına ilişkin son raporunu açıkladı.

AB, İtalya ve Yunanistan'dan 160 bin sığınmacının diğer üye devletlere yerleştirmesini öngören mekanizma kapsamında tek bir sığınmacı dahi almayan Macaristan ve Polonya'ya hazirana kadar süre vererek yaptırım tehdidinde bulundu. Bu ülkelerin yetkilileri ise açıklamarıyla Brüksel'e karşı direneceklerini gösterdi.

Rapora göre, Eylül 2015'te liderlerin üzerinde anlaştığı, Yunanistan ve İtalya'dan 160 bin sığınmacı alınmasına ilişkin mekanizma kapsamında geçen süreye rağmen ancak 18 bin 418 sığınmacı diğer üye ülkelerce kabul edildi.

Tek bir sığınmacı almadılar

Mekanizma çerçevesinde Macaristan'ın bin 292, Polonya'nın 6 bin 82 ve Avusturya'nın da bin 953 sığınmacı alması gerekirken bu ülkeler, tek bir kişi bile kabul etmedi.

Çekya ise kotası 2 bin 691 sığınmacı olmasına rağmen Yunanistan'dan 12 sığınmacıyı yerleştirdikten sonra programa aktif katılımını durdurdu.

Bulgaristan 29, Slovakya 16 sığınmacı aldı.

Son uyarı

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, açıklamasında, yükümlülüklerini ağırdan alanlara yönelik "son uyarı" olduğuna işaret etti.

Ancak Polonya ve Macaristan yetkilileri açıklamalarıyla, uyarıları dikkate almayacaklarını gösterdi.

Polonya Başbakanı Beata Szydlo, "Hükümetim, ne Polonya'ya ne de başka AB ülkelerine zorunlu kota dayatılmasını kabul edecek." dedi.

Macaristan Başbakanlık Başdanışmanı György Bakondi de "AB yetkilileri ara sıra üye ülkeleri ağır yaptırımlarla tehdit etmeleri için seçilmedi." açıklamasında bulundu.