Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde, adaylardan İslam Koalisyonu Partisi (İKP) Merkez Şura Başkanı Mustafa Mir Selim'in, Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi ve Külliyesi Vakfı Başkanı İbrahim Reisi lehine seçimlerden çekildiğiyle ilgili açıklama yalanlandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için lider Ali Hamaney'e bağlı Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından belirlenen 6 adaydan muhafazakar siyasetçi Mir Selim'in, Reisi lehine çekilmesi, İKP'nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamayla duyurulmuştu.

Yine İKP'nin resmi internet sayfasından Mir Selim'in seçim bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mir Selim'in, parti internet sitesinden yapılan duyuru dahil seçimlerden çekildiğiyle ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.