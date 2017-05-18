Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), savaş ve yoksulluktan kaçan ve sayıları rekor seviye ulaşan refakatsiz mülteci ve göçmen çocukların insan tacirlerine "av olduğu" uyarısında bulundu.

UNICEF'in yeni yayımlanan raporunda, 2015-2016 yıllarında tek başına göç etmek zorunda kalan mülteci ve göçmen çocukların sayısının 5 kat artarak 300 bine ulaştığı bildirildi.

Raporda, sayıları rekor seviye ulaşan refakatsiz mülteci ve göçmen çocukların insan tacirlerine av olduğu kaydedildi.

Libya'dan İtalya'ya tehlikeli deniz yolculuğunu göze alarak geçmeye çalışan birçok korumasız, yalnız mülteci ve göçmen çocuğun insan tacirlerince sömürüldüğü vurgulanan raporda, sayıları her geçen gün artan bu çocukların insan kaçakçıları tarafından satıldığı ya da tecavüze uğradığı ifade edildi.

170 bin refakatsiz çocuk Avrupa'ya sığınma başvurusu yaptı

Yaklaşık 170 bin refakatsiz mülteci ve göçmen çocuğun Avrupa'ya sığınma başvurusunda bulunduğu bilgisi verilen raporda, 100 bin çocuğun da Meksika-ABD sınırında durdurulduğu belirtildi.