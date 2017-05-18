Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde askerleri taşıyan minibüse düzenlenen silahlı saldırıda bir askerin öldüğü bildirildi.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin Haji Abbas bölgesinde askerleri taşıyan minibüse saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda bir askerin hayatını kaybettiğini ifade eden Farhad, biri sivil iki kişinin yaralandığını söyledi.

Farhad, saldırının ardında terör örgütü DEAŞ'ın bulunduğundan şüphelendiklerini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.