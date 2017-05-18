Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sigmar Gabriel, ABD ziyareti kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüştü.

YARDIM EDİN

Ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Alman vekillerin İncirlik ziyaretine izin vermemesi de konuşuldu. Tillerson, Türkiye'yi etkilemek için yardım talep eden Gabriel'e destek sözü verdi.

Almanya'nın FETÖ soruşturması kapsamında aranan Türk askerlerine sığınma hakkı vermesinin üzerine, Alman vekillerin İncirlik talebi reddedilmişti. Almanya'nın İncirlik Üssü'nde yaklaşık 260 askeri bulunuyor.