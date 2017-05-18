Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinden Demokrat Partili New York Temsilcisi Eliot Engel tarafından sunulan öneri, Meclis üyeleri tarafından kabul edildi.

Eliot, Beşşar Esed rejimini hedef alan yasa tasarısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer Suriye halkının kanının eline bulaştığı Esed’le ticaret yaparsanız bu yasanın ön gördüğü yaptırımlar size uygulanır." ifadesini kullandı.

"Ekonomik baskı hedefleniyor"

Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ed Royce ise yasanın Esed rejimine yönelik ekonomik bir baskı uygulamayı hedeflediğini söyledi.

Royce, "Bu yasa ekonomik bir baskı sağlayarak tarafları pazarlık yapmaya teşvik ediyor. Suriye halkının kendi geleceğini belirleyebilecekleri bir yol bulmayı amaçlıyor.” dedi.

Yasa tasarısının Başkan Donald Trump tarafından da onaylanması durumunda 2021 yılına kadar Esed rejimiyle ticaret yapan birey ve şirketlere yaptırım uygulanacak.