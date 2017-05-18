Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, Kıbrıs Türk tarafı adına müzakereleri yürüten Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da hazır bulundu.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Eide, liderlerin Kıbrıs müzakereleri kapsamında dün yaptığı son planlanmış görüşmesinde kendisinden mekik diplomasisi yapmasını talep ettiklerini, bunun üzerine bugün her iki liderle görüştüğünü ve bu mekik diplomasisine devam edeceğini bildirdi.

Eide, dün yapılan liderler görüşmenin amacının, müzakerelerde hangi aşamada olunduğunun değerlendirilmesi ve garantör ülkelerin katılımıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde beşli bir zirvenin yeniden toplanması için tarafların hazır olup olmadığının görülmesi olduğunu kaydetti.

BM yeni zirveye hazır

Birleşmiş Milletler’in yeni bir zirve çağrısı yapmaya hazır olduğunu dile getiren Eide, ancak bunun her iki lider tarafından uygun görüldüğü bir zamanda yapabileceğini belirtti.

Eide, müzakerelerde ortak bir zemin oluşturmak için çalışmaların sürdürüldüğüne işaret ederek, “Anladığım kadarıyla her iki taraf da nihai aşamaya geçmeye hazır ancak henüz çözülmesi gereken konular var. Şu anda çözümlenmiş değiller. Mekik diplomasisine devam edeceğim, umarım en yakın zamanda bir sonuca varabiliriz. Bunun ne zaman olabileceğini söyleyemem. Bu gelecek hafta içerisine kadar sarkabilir.” değerlendirmesinde bulundu.