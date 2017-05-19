Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in aşırı sağcı Kültür Bakanı Miri Regev'in Filistinlilerin ve diğer Müslümanların kutsal duygularını tahrik edecek şekilde, üzerinde İsrail işgali altındaki kutsal Kudüs şehrine ait panoramik bir fotoğrafın bulunduğu giysisi, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Fotoğrafın kolajları yapılarak gerçekleştirilen paylaşımlarda, elbisenin Kudüs fotoğrafı bulunan bölümüne Batı Şeria'yı ikiye bölen duvarın resmi konularak, Filistinlilerin içinde bulunduğu izolasyona dikkat çekildi.

Başka bir kolajda ise Gazze şeridinin bombalanmasına ilişkin bir fotoğraf giysinin o kısmına konuldu.

Sosyal medyada İsrail'in Kudüs'ü işgalini eleştiren pek çok benzer fotoğraf paylaşım rekorları kırdı.

Gelecek hafta İsrail'de Kudüs'ün işgalinin 50. yılı kutlamaları yapılacak.