Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrika’dan Avrupa’ya düzensiz göçte insan kaçakçılarının Akdeniz’de sık kullandığı rotalardan Libya ile İtalya arasında hava ve deniz koşullarının düzelmesiyle göçmen trafiği ve buna bağlı olarak kurtarma operasyonları artarak devam ediyor.

Merkezi Roma’da bulunan İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgede bugün 12 bot, 10 tekneye yapılan 22 kurtarma operasyonunda 2 bin 300 göçmenin kurtarıldığı belirtildi.



Kurtarma operasyonlarına AB Akdeniz Görev Gücü (EUNAVFORMED) bünyesinde görev yapan deniz unsurları ile sivil toplum kuruluşlarına ait yardım gemilerinin destek verdiği ifade edildi.



İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre de bu yıl Akdeniz üzerinden İtalya’ya ulaşan göçmen sayısı 45 bin 754’ü buldu.