Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları saat 08.00’de başladı. Başkent Lefkoşa ile ilçe, kasaba ve köylerde Atatürk anıtlarına çelenk koyma törenleri gerçekleştirildi. Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören, ani sağanak nedeniyle kısa süre gecikmeli başladı.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı, Başbakan Hüseyin Özgürgün, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bazı bakanlar, milletvekilleri ile diğer yetkililer katıldı.

Törende Atatürk Anıtı’na çelenkler sunularak saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden tören, Anıtkabir’den getirilen toprağın Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya takdim edilmesiyle son buldu.