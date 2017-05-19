Sputnik'in haberine göre Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısı için 22 Mayıs'ta, İstanbul'da Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmeye hazırlanıyor.
Medvedev Türkiye'ye geliyor!
19.05.2017 - 15:05 | Son Güncelleme: 19.05.2017 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, İstanbul'da, Başbakan Yıldırım ile buluşmaya hazırlanıyor.
Etiketler : Dmitry medvedev,rusya,
474867 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/474867.aspx
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