Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sputnik'in haberine göre Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısı için 22 Mayıs'ta, İstanbul'da Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmeye hazırlanıyor.