Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​ABD yönetimi, dünyayı nükleer savaşın eşiğine getiren Kuzey Kore'ye karşı yeni kozu sahaya sürüyor. Haftalar önce Kore Yarımadası kıyılarına ulaşan USS Carl Vinson uçak gemisinden sonra USS Ronald Reagan uçak gemisi de bölgeye gönderiliyor.

CNN Internatinoal, son dakika olarak duyurduğu haberini iki Savunma Bakanlığı yetkilisine dayandırdı.

USS Ronald Reagan'ın yola çıkışı, Kuzey Kore'nin yeni füze denemesinin hemen ardından geldi. Japonya'daki Yokosuka limanından hareket eden gemiye diğer savaş gemileri eşlik ediyor.

KUZEY KORE ÇILDIRDI, SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

Dünyayı ABD ile nükleer savaşın eşiğine getiren Kuzey Kore, son dönemde peş peşe gerçekleştirdiği füze denemelerinin ardından başkent Pyongyang'da kutlama yaptı.

Geçen hafta Pazar günü fırlatılan ülkenin en uzun menzilli füzesi Hwasong-12'yi üreten ekip, büyük sevgi gösterileriyle karşılandı.

Otobüslerle Pyongyang'a giren mühendisler ve askerler, yol kenarlarına dizilmiş binlerce Kuzey Korelinin alkışları arasında ilerledi. Ellerindeki çiçekler ve bayrakları sallayan kalabalığın fotoğraflarını, resmi haber ajansı KCNA dünyaya servis etti.

Batılı ülkeleri dinlemeyip testlere devam eden Kuzey Kore'nin ateşlediği son füze, nükleer başlık taşıyabiliyor. 2 bin 100 kilometre yüksekliğe ulaşan ve 787 kilometre kateden Hwasong-12, Japonya'nın batı kıyılarına düştü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fırlatılırken bizzat denetlediği füze, ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda yer alan Guam Adası'ndaki üssünü vurabiliyor.