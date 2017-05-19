Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonunda düdük çalacak hakemler arasında yer verilen 38 yaşındaki Bibiana Steinhaus'un, lig tarihindeki ilk kadın hakem olacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, yeni sezonda hakem sayısının 23'ten 24'e çıkarılacağı ifade edilerek, Sören Storks, Sven Jablonski ve Martin Petersen'in Bundesliga'da görev yapacak diğer yeni hakemler olacağı belirtildi.
Bundesliga'ya ilk kadın hakem
19.05.2017 - 17:00 | Son Güncelleme: 19.05.2017 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) gelecek sezon ilk kez bir kadın hakem görev alacak.
Etiketler : bundesliga,
474910 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/474910.aspx
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