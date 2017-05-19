Hollanda'da koalisyon görüşmelerini yürütmekle görevlendirilen ve son hükümette Sağlık, Sosyal Yardımlaşma ve Spor Bakanı olarak görev yapan Edith Schippers, yaptığı açıklamada, pazartesi günü görüşmelere devam edeceğini belirterek "Bütün siyasi liderlerin, 3 gün boyunca vekilleri ile bir araya gelerek hükümetin kurulması için farklı tercihler üzerinde görüşmesi lazım." dedi. Schippers, "Çok çeşitli koalisyon tercihleri yapıldı ama hiçbiri yeterli destek görmedi. Siyasi liderlerin, birinci koalisyon tercihleri dışında ikinci, hatta üçüncü tercihleriyle bana gelmeleri lazım." ifadesini kullandı.
Hollanda'da koalisyon çıkmazı
19.05.2017 - 17:02 | Son Güncelleme: 19.05.2017 - 17:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hollanda'da koalisyon görüşmelerini yürütmekle görevlendirilen Schippers, bütün siyasi parti liderleriyle görüştüğünü ancak koalisyon için bir sonuç çıkmadığını söyledi.
Etiketler : hollanda,
474912 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/474912.aspx
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