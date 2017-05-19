Bir grup Filistinli genç, Gazze Şeridi’nde bulunan İsrail Najar Askeri Kapısı’ndan tırmanarak çitlere Filistin bayrağı astı. Ayrıca Filistinli grup, Khuza’a kasabasının sınırındaki İsrail’e ait gözetleme kamerasını da imha etti.