Bir grup Filistinli genç, Gazze Şeridi’nde bulunan İsrail Najar Askeri Kapısı’ndan tırmanarak çitlere Filistin bayrağı astı. Ayrıca Filistinli grup, Khuza’a kasabasının sınırındaki İsrail’e ait gözetleme kamerasını da imha etti.
İsrail’in askeri kapısına, Filistin bayrağını astılar
19.05.2017 - 20:16 | Son Güncelleme: 19.05.2017 - 20:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir grup Filistinli genç, İsrail’in askeri kapısından tırmanarak çitlere Filistin bayrağı astı.
Etiketler : gazze,filistin,israil,
474938 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/474938.aspx
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