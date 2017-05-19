Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Nikaragua'da devlete ait haberleşme kurumunun başkanı Orlando Castillo, Glonass olarak bilinen istasyonun kurulma amacının, uyuşturucu kaçakçılığı, doğal afetler, küresel ısınma ve diğer sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olmak olduğunu belirtti.

Castillo, "Bu, kimseyi gözetlemek için değil." açıklamasını yaptı.

Başkent Managua'nın güneyinde bulunan ve ABD'nin GPS iletişim ağına rakip olarak tasarlanan yeni uydu istasyonu, 7 Nisan'da faaliyete geçmişti.

Rusya ve Nikaragua arasında, özellikle askeri iş birliği konusundaki yakın ilişki ABD'de de bazı kesimleri kaygılandırıyor.

Nikaragua, geçen yıl, silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu çerçevesinde Rusya'dan 50 T-72 tankı almıştı.