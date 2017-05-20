Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​ABD Merkez Bankasının (Fed) raporu, Amerikalıların yüzde 44’ünün 400 dolarlık sürpriz bir masrafı karşılamayacağını ortaya koydu.

Fed’in “ABD Hanehalkı Ekonomik Refahı” raporuna göre, ülkede yaşayanların genel finansal durumu geçen sene mütevazi iyileşme gösterdi ancak eğitim düzeyi düşük Amerikalılar bundan yeteri kadar yararlanmadı.

Rapor için Ekim 2016’da gerçekleştirilen ankete katılan Amerikalıların yüzde 70’i ekonomik açıdan “rahatça yaşayabildiklerini” ya da “iyi durumda” olduklarını söylerken, yüzde 23’ü aylık faturalarının tamamını ödeyemediklerini bildirdi.

Katılımcıların yüzde 44’ü 400 dolarlık acil bir masrafı karşılayamayacaklarını veya ödemek için borç almak zorunda kalacaklarını belirtti. Bu oran, 2015 yılında yüzde 46, 2014'te yüzde 47 ve 2013'te yüzde 50 seviyesindeydi.

Ankete katılanların yüzde 28’inin emeklilik için herhangi bir tasarrufları bulunmadığı rapora yansıdı.

Fed’in Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, konuya ilişkin açıklamasında, ekonomideki iyileşmeye rağmen birçok Amerikalının geçinmekte hala zorlandığını vurgulayarak, "Anket sonuçları, lise diplomasına veya daha az eğitime sahip olanların yüzde 40’ı dahil olmak üzere birçok Amerikalının finansal açıdan zorlandığını bize hatırlattı." dedi.