Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağdat Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkentin güneyindeki Ebu Tişir semtinde bomba yüklü araçla saldırı meydana geldi. Saldırıda 13 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Basra Operasyonlar Komutanlığının yazılı açıklamasında, Basra'nın Rumeyle bölgesinde bomba yüklü araçla iki ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırılarda en az 15 kişinin öldüğü ya da yaralandığı ifade edildi.

Saldırıları, terör örgütü DEAŞ üstlendi.