Bağdat Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkentin güneyindeki Ebu Tişir semtinde bomba yüklü araçla saldırı meydana geldi. Saldırıda 13 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Basra Operasyonlar Komutanlığının yazılı açıklamasında, Basra'nın Rumeyle bölgesinde bomba yüklü araçla iki ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırılarda en az 15 kişinin öldüğü ya da yaralandığı ifade edildi.
Saldırıları, terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Bağdat'ta bomba yüklü araç patladı: 13 ölü
20.05.2017 - 01:56 | Son Güncelleme: 20.05.2017 - 01:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen saldırıda 13 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
Bağdat Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkentin güneyindeki Ebu Tişir semtinde bomba yüklü araçla saldırı meydana geldi. Saldırıda 13 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Etiketler : bağdat,patlama,ırak,
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