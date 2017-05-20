Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük hayvansal gıda üreticilerinden JBS şirketler grubunun sahiplerinden Joesley Batista'nın başsavcılığa "Araba Yıkama" yolsuzluk operasyonlarıyla ilgili verdiği ifadenin yerel basına sızmasının ardından Yüksek Mahkeme, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasını onayladı.

Başsavcı Rodrigo Janot, kendisinin talebi doğrultusunda açılmasına izin verilen soruşturmalara ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Aecio Neves'in diğer kişilerin yanı sıra Başkan Michel Temer ile 'Araba Yıkama' yolsuzluk operasyonunun soruşturmalarını yürütecek delegelerin atanması yoluyla yürütmeyi önlemeye çalıştığı açıktır. Bu şekilde, adaleti engelleme suçunun olası uygulamalarını da görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Joesley Batista geçen mart ayında, yolsuzluk operasyonları nedeniyle hapiste bulunan eski Meclis Başkanı Eduardo Cunha'nın sessizliğinin satın alınmasına Başkan Temer'in garanti verdiği bir görüşmeyi kayıt altına aldı ve bu kayıt yerel basın tarafından sızdırıldı.

"O Globo" gazetesi, Başkan Michel Temer'ın JBS grubunun termoelektrik santraline devlet petrol şirketi Petrobras'ın verdiği gaz fiyatındaki bir anlaşmazlığı çözmeye Federal Milletvekili Rocha Loures'i gönderdiğini bildirdi.

Gazete tarafından elde edilen soruşturma belgelerine göre, Milletvekili Loures, JBS'yi de bünyesinde bulunduran J & F grubunun hükümetle ilgili konularda Başkan Temer'in aracısı olarak atandı. Milletvekili Loures, 20 yıl boyunca aynı miktardaki haftalık ödemede anlaşma sağlanmasından sonra Joesley Batista tarafından gönderilen 500 bin Brezilya realini (150 bin dolar) teslim alırken federal polis tarafından takip edildi ve video kaydına alındı.

Teslimat, JBS Müdürü Ricardo Saut tarafından aynı gün içinde üç farklı mekanda, bir alışveriş merkezinde, bir restoranda ve bir pizzacıda buluşulmasının ardından yapıldı. Basına yansıyan görüntülere göre, Federal Milletvekili Joesley, Ricardo Saut ile son buluştukları pizzacıdan içinde paraların olduğu valizle ayrıldı.

Federal Milletvekili Rocha Loures, Michel Temer başkan yardımcısı iken başkanlığın kurumsal ilişkilerinden sorumluydu. Eski Başkan Dilma Roussef'in azlinden sonra Başkan Temer'in özel danışmanı olarak görev yaptı. Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Edson Fachin, 18 Mayıs'ta Rodrigo Rocha Loures'in Federal Milletvekilliği görevden alınmasına karar verdi. Aynı gün, Başsavcılık Loures'in tutuklanmasını talep etti.