Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya Ulaşım Bakanlığı Sözcüsü Julius Adravida Barata, ülkenin batısında bulunan Orta Cava eyaletindeki Masalembo Adası açıklarında seyir halindeki feribotta çıkan yangında 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Alev alan feribottan şu ana kadar 187 yolcunun tahliye edildiği bilgisini paylaşan Barata, daha fazla yolcu ya da mürettebat olup olmadığını bilmediklerini ifade etti.

Bölgeye ulaşan ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.