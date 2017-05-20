Endonezya Ulaşım Bakanlığı Sözcüsü Julius Adravida Barata, ülkenin batısında bulunan Orta Cava eyaletindeki Masalembo Adası açıklarında seyir halindeki feribotta çıkan yangında 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Alev alan feribottan şu ana kadar 187 yolcunun tahliye edildiği bilgisini paylaşan Barata, daha fazla yolcu ya da mürettebat olup olmadığını bilmediklerini ifade etti.
Bölgeye ulaşan ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Endonezya'da feribot alev aldı: 5 ölü
20.05.2017 - 08:06 | Son Güncelleme: 20.05.2017 - 08:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Endonezya'da bir feribotta çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya Ulaşım Bakanlığı Sözcüsü Julius Adravida Barata, ülkenin batısında bulunan Orta Cava eyaletindeki Masalembo Adası açıklarında seyir halindeki feribotta çıkan yangında 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Kaynak: AA
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