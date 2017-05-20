Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamm Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevli Başkomiser Christopher Grauwinke, “İsimsiz mektupta alışveriş merkezine bomba konulduğu yazılı olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, alışveriş merkezi boşaltıldı. Alışveriş merkezi etrafı çembere alınırken, trafik akışıda farklı noktalara verildi“ dedi.

