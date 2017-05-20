Hamm Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevli Başkomiser Christopher Grauwinke, “İsimsiz mektupta alışveriş merkezine bomba konulduğu yazılı olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, alışveriş merkezi boşaltıldı. Alışveriş merkezi etrafı çembere alınırken, trafik akışıda farklı noktalara verildi“ dedi.
Almanya'da bomba ihbarı!
20.05.2017 - 16:02 | Son Güncelleme: 20.05.2017 - 16:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Hamm şehrinde Allee-Center adlı AVM'de bomba ihbarı yapıldı. Bomba imha ekipleri ve çevik kuvvet binada arama yapıyor.
Hamm Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevli Başkomiser Christopher Grauwinke, “İsimsiz mektupta alışveriş merkezine bomba konulduğu yazılı olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, alışveriş merkezi boşaltıldı. Alışveriş merkezi etrafı çembere alınırken, trafik akışıda farklı noktalara verildi“ dedi.
Etiketler : almanya,polis,bomba ihbarı,
475162 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/475162.aspx
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