İlk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan’a gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Riyad’da Al Murabba Sarayı’ndaki karşılama töreninde, eline aldığı kılıç ile dans eden Suudluların arasına katıldı.
Donald Trump’tan kılıç dansı
20.05.2017 - 23:32 | Son Güncelleme: 20.05.2017 - 23:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında geleneksel kılıç dansına katıldı.
Etiketler : Donald trump,
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