Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Bosna Savaşı'nda, ülkenin doğusundaki Visegrad'da katledilen 3 binden fazla Boşnak, katliamın 25'inci yılında düzenlenen törenle anıldı.

Visegrad 92 Kayıp Aileleri Derneği tarafından düzenlenen törene çok sayıda kurban yakını katılırken, tören kapsamında, katledilen 3 bin kişi anısına, tarihi Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü'nden Drina Nehri'ne 3 bin gül atılarak, dualar edildi.

Medjedje Camisi'nde kurbanlar için Yasin okunurken, Visegradlı Boşnaklar, katliamın üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen cesetlerine henüz ulaşamadıkları yakınlarının nereye gömüldüğünü bilenlerin, ilgili makamlara başvurmaları için çağrıda bulundu.

Katliamda kardeşini kaybeden Sevko Cavkusic, Vucine Köyü sakinleri ile birlikte öldürülen erkek kardeşini, kafasına aldığı darbeler yüzünden tanınmayacak halde bulduğunu anımsatarak, "Gelinimin kemikleri de kardeşimin üzerindeydi. Elden ne gelir? Onları geri getiremem. Yaşadığımız yerler tenhalaştı, kimsecikler kalmadı." dedi.

Visegrad'da bulunan Straziste Mezarlığı'nda da geçen yıl yalnızca kafa tasına ulaşılan Osman Kasapovic için cenaze töreni düzenlendi.

Kasapovic'in eşi Malka, "Eşimi bulmak için bir sürü insan, bir sürü kurum yardımcı olmaya çalıştı. Ancak kafa tasından başka bir şey bulamadık. Daha fazla bekleyemiyorum. Yakında ben de ölebilirim, en azından olduğu kadarını defnedeceğim." diye konuştu.

Visegrad 92 Kayıp Aileleri Derneği Başkanı Hedija Kasapovic, katliamın üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen adaletin yerini bulmadığını belirterek, "Çok sayıda kurban hala kayıp, yeri henüz tespit edilemeyen birçok toplu mezar mevcut, nerede oldukları kimse tarafından bilinmiyor." ifadelerini kullandı.

Savaş Kurbanı Kadınlar Derneği Başkanı Bakira Hasecic de yaşananlara tanıklık edenlerin gördüklerini anlatması gerektiğini vurgulayarak, "Kendiniz için bir şeyler yapma vakti geldi. Gördüklerinizi, yaşadıklarınızı anlatın. Kendiniz için olmasa bile, öldürülen yakınlarınız için bunu yapmalısınız. Öbür dünyaya giderken, yaşananlarla ilgili hakikatleri de yanınızda götürmeyin." şeklinde konuştu.