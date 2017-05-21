Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, hakkında soruşturma açılmasına neden olan ses kaydının "sahte" olduğunu belirterek, Federal Yüksek Mahkemeye soruşturmanın durdurulması için dilekçe verdiğini söyledi.

Temer, yaptığı basın açıklamasında, "Bu gizli kayıt açıkça gizli hedeflerle değiştirilmiş ve kurcalanmış." diyerek, devlet başkanlığı görevinden ayrılmayacağını belirtti.

Dünyanın en büyük hayvansal gıda üreticilerinden JBS şirketler grubunun sahiplerinden Joesley Batista'nın, "Araba Yıkama" yolsuzluk operasyonlarıyla ilgili başsavcılığa verdiği ifadenin yerel basına sızmasının ardından Yüksek Mahkemenin hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasını onayladığı Temer, Batista’yı “palavracı” olarak nitelendirdi.

Hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını reddeden Temer, "İfadesinde söylediği şeyler ses kaydında yok. Ses kaydında olan şeyse hükümetimden memnun olmadığını gösteriyor. Bu hükümetimin ona açık olmadığının kesin kanıtıdır. Eyleminin başarısızlığı açık. Hükümet taleplerine kulak asmadı. Pasif yolsuzluk suçlaması doğrulanmadı.” dedi.

Devlet Başkanı Temer ayrıca, perşembe günü kayıtlar yayına verilmeden önce piyasadan 1 milyar dolar değerinde alım yapıldığını açıklayarak “Bunun dövizde kaosa neden olacağını biliyordu.” ifadesine yer verdi.

Federal Yüksek Mahkeme, Temer ile eski başkan adayı ve emekli senatör Aecio Neves hakkında pasif yolsuzluk ve adaleti engellemekten soruşturma açılmasına izin vermişti.