Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’yle ABD arasındaki YPG gerilimi sürerken, İngiliz basınının deneyimli Ortadoğu uzmanlarından The Independent gazetesinin yazarı Robert Fisk, gazetesindeki son makalesinde, “Türkiye’nin önemi, her zaman için Kürtlerin devlet isteğine ağır basacaktır” ifadelerini kullandı.

İRAN'A KARŞI, İSRAİL'LE BİRLİKTE SÜNNİ CEPHESİ

Makalesinde ABD’nin Ortadoğu’da İsrail’le birlikte İran’a karşı bir Sünni cephesi oluşturmaya çalıştığını savunan Robert Fisk; YPG’nin ağırlığını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin ‘Rakka’ya doğru harekete geçerek Suriye-Irak bağlantısını kesmeye çalışmasının’ da bu amaca hizmet ettiğini yazdı.

"ABD, SURİYE VE IRAK'IN BÖLÜNMESİNE YARDIM EDİYOR"

İngiliz yazar, makalenin devamında Türkiye ve Rojavalı Kürtler için şu ifadeleri kullandı:

“Ve şimdi Kürt güçlerinin Irak’ın Ninova vilayetinde, hiçbir zaman Kürt olmayan Hristiyan veya Müslüman Arap kasabalarını ‘geri aldığı’ haberleri geliyor. Kürtler şu an Suriye’deki Kamışlı ve Haseke bölgelerini ‘Kürdistan’ın parçası olarak görüyor. Oysa onlar bu bölgede azınlık. Dolayısıyla, ABD’nin Erdoğan’ı ve ona hâlâ sadık olan Türk generalleri öfkelendirecek şekilde bu Kürt gruplara verdiği destek, hem Suriye’nin hem Irak’ın bölünmesine yardımcı oluyor.”

"ABD, KÜRTLERİ TERK EDECEK"

Bu durumun böyle devam edemeyeceğini kaydeden Fisk, “Bunun tek sebebi Kürtlerin ihanete uğramak için doğmuş olmaları değil. Görevdeki manyak (Donald Trump) azledilse bile Amerikalıların ihanetine uğrayacaklar. Tıpkı Kissinger günlerinde Saddam’a karşı ihanete uğradıkları gibi. Asıl sebebi, çılgın liderin (Trump) varlığında ya da yokluğunda Türkiye’nin öneminin Kürtlerin devlet isteğine her zaman için ağır basacak olması. İkisi de Sünni ve dolayısıyla kaçınılmaz olarak Kürtler terk edilmesi gerekene kadar ABD için ‘güvenli’ müttefik. Bu arada adaleti, insan haklarını, hastalıkları ve ölümü unutabilirsiniz.” dedi.