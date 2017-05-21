Zabul Valisi Bismillah Afganmel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Şahcoy'un Çine bölgesindeki polis karakoluna ağır silahlarla saldırdığını belirtti. Saldırıda şu ana kadar 25 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Afganmel, 15 polisin de yaralandığını söyledi. Afganmel, bölgeye takviye birliklerinin gönderildiğini, çatışmanın sürdüğünü kaydetti. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu polis karakolunun kontrolünün sağlandığı iddia edildi.
Afganistan'da Taliban karakola saldırdı, 25 polis öldü
21.05.2017 - 10:54 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 10:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan'da Taliban militanlarının, Zabul vilayetinin Şahcoy ilçesindeki polis karakoluna saldırı düzenlediği bildirildi.
Etiketler : Afganistan,Taliban,polis karakoluna saldırı,
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