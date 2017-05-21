Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore, Pyongyang yönetiminin Pazar günü öğleden sonra henüz ne olduğu belirlenemeyen bir cismi ateşlediğini bildiriyor.

Kuzey Kore, son olarak geçen hafta Pazar günü en uzun menzilli füzesi Hwasong-12'yi denemişti.

Resmi açıklamaya göre, henüz ne olduğu belirlenemeyen cisim Pazar günü öğleden sonra Puckhang yakınlarından ateşlendi.

Kuzey Kore son olarak geçen hafta pazar günü en uzun menzilli füzesinı denemişti. Hwasong-12 isimli füze, nükleer başlık taşıyabiliyor. 2 bin 100 kilometre yüksekliğe ulaşan ve 787 kilometre kateden Hwasong-12, Japonya'nın batı kıyılarına düşmüştü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fırlatılırken bizzat denetlediği füze, ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda yer alan Guam Adası'ndaki üssünü vurabiliyor.

Kim döneminde, babası ve dedesinin ülkeyi yönettiği yıllara nazaran füze denemeleri büyük artış göstermiş durumda. Bu yıl içinde fırlatılan füzelerin sayısı şimdiden 10'u buldu, ateşlenen yeni füzelerin menzilleri giderek artıyor.

Pyongyang yönetimi, Hwasong-12'yi geçen ay Güneşin Günü kutlamalarındaki geçit töreninde ilk kez göstermişti. Savunma uzmanı Melissa Hanham'a göre, yayımlanan fotoğraflar Hwasong-12'nin tek aşamalı, sıvı yakıtlı bir roketle fırlatıldığını gösteriyor. Söz konusu yöntem, bu tür uzun menzil için yakıt, oksitleyici ve taşıyıcı kasa açısından fazla ağır olduğuna işaret ediyor.