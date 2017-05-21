Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Kuzey Kore’nin füze denemeleri konusunun bu yıl İtalya’da düzenlenecek G7 Zirvesi’nde ele alınmasını istediğini dile getirdi. Milli Güvenlik Konseyi toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Abe, “Kuzey Kore, uluslararası toplumun uyarılarına rağmen bir hafta içinde balistik füze denedi. Böylece, uluslararası toplumun barışçıl çözüm bulma çabalarını yaklar altına aldı” ifadelerini kullandı. Bunun dünyaya karşı bir meydan okuma olduğunu savunan Japon Başbakan, “Bu hafta G7 zirvesi yapılacak ve bu konunun, zirvenin ana konusu olmasını istiyorum. Ayrıca G7’nin Kuzey Kore’ye açık bir mesaj vermesini istiyorum” ifadelerini kullandı. Yalnızca Güney Kore ve ABD ile değil Çin ve Rusya ile de koordineli olunması gerektiğini sözlerine ekleyen Shinzo Abe, “Kararlılıkla anlaşmaya varmak için Güney Kore, ABD, Çin ve Rusya ile koordineli çalışacağız” dedi.

Sabah saatlerinde, Kuzey Kore’nin tanımlanamayan bir cisim fırlattığı ifade edilmişti.