Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüntüler ABD'nin California kentinde çekildi. Bir kambur balina, kentin güneyindeki Ventura Limanı'nda yüzüyor.

Hayvan onlarca insanın limanda bulunduğu sırada Ventura'ya girdi. Rıhtımın sonuna kadar yüzen kambur balina limandan dışarı çıkamadı. Yetkililer, balinanın okyanusa dönebilmesi Çin çaba gösteriyor. Boyu yaklaşık dokuz metreyi bulan hayvanın hasta ya da yaralı olup olmadığı konusunda bir bilgi yok.

Amerikan medyası anında bölgeye akın etti, havalanan helikopterlerden çekimler yapıldı.

MSNBC'ye konuşan kent sakini Michele Gambill, "Ventura'da doğup büyüdüm, tüm hayatımı burada geçirdim ancak daha önce hiç bir balinanın limana girdiğini duymadım" dedi.

Grup halinde avlanan kambur balinalar, en çok çıkardıkları seslerle biliniyor. Ciğerlerindeki havayla suyun altında yaklaşık bir saat kalabilen dev canlının uzunluğu 16 metreye kadar çıkabiliyor.

National Geograhhic, geçen yıl Eylül ayındaki sayısında bir kambur balinanın bir foka saldıran katil balinanın planlarını bozduğunu bildirmişti. Kambur balinalar, akrabaları katil balinalara karşı fokları, güneşbalıklarını ve diğer türleri koruyor.

Marine Mammal Science dergisi ise, geçtiğimiz 62 yıl boyunca kambur balinalarla katil balinalar arasında 115 yüzleşme kaydedildiğini Temmuz 2016'daki sayısında aktarmıştı.