Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Rus medyasına verdiği röportajda Çin ile olası askeri bir çatışmanın katliam olacağını söyledi. “Çin’e karşı çatışmamı bekler misiniz? Onları vurmak için Cruise füzelerimiz var mı?” diyen Duterte, “Bu, bir katliam olur” ifadelerini kullandı.
Rodrigo Duterte: Çin ile çatışma katliam olur
21.05.2017 - 15:30 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 15:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin ile olası bir çatışmanın “katliam” olacağını söyledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Filipinler devlet başkanı,rodrigo duterte,çin,
475471 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/475471.aspx
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