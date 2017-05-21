Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Rus medyasına verdiği röportajda Çin ile olası askeri bir çatışmanın katliam olacağını söyledi. “Çin’e karşı çatışmamı bekler misiniz? Onları vurmak için Cruise füzelerimiz var mı?” diyen Duterte, “Bu, bir katliam olur” ifadelerini kullandı.