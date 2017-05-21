Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk yurt dışı gezilerini Suudi Arabistan, İsrail ve Vatikan'a yapan ABD Başkanı Donald Trump, ilk durağı Suudi Arabistan'da Arap liderlere çağrı yaptı.

Uluslararası haber ajansları, Trump'ın birçok cümlesini son dakika olarak dünyaya servis etti. ABD lideri, terör grupları ve aşırılıkların yayılmasıyla dürüst bir şekilde yüzleşilmesi ve üstüne gidilmesini istedi.





Başkan Trump, "Bu farklı inançların, farklı mezheplerin veya farklı medeniyetlerin savaşı değil. Bu iyi ve kötünün savaşıdır" dedi.

Göreve gelir gelmez nüfusunun çoğunluğu Müslüman yedi ülkeye vize yasağı getiren Trump, Suudi Arabistan'da oldukça iyi karşılandı.





Öyle ki, Washington yönetimi kısa ziyarette 380 milyar dolarlık anlaşma yaptı. Bu tutarın 110 milyar doları, silah satış anlaşması. Suudi Arabistan, dünyanın en büyük silah ihracatçısı ülkeleri sıralamasında başı çekiyor.





Yeni sayfa açıldı

Başkan Trump, geçen yıl Şubat ayında seçim kampanyası yürütürken Suudi Arabistan'a ağza alınmayacak sözler söylemişti. 11 Eylül saldırılarını değerlendiren Trump, "Dünya Ticaret Merkezi'ni kim patlattı? Iraklılar değil, Suudilerdi. Suudi Arabistan'a bakın belgeleri açın" demişti.

Aradan 15 ay geçti, şimdi her şey unutulmuş görünüyor ve taraflar yeni sayfa açtı. Bir önceki başkan Barack Obama'nın aksine Riyad yönetimiyle ilişkileri en başından sıcak tutan Trump ve müttefiki Suudi Arabistan, bu ziyaretle İran'a karşı birleşmiş görünüyor.





Madalyayı aldı, kılıçla dans etti



Suudi Arabistan kralı Selman bin Abdülaziz'in boynuna ülkenin en üst düzey devlet nişanı taktığı Trump'ın keyfine diyecek yok: "Bu muazzam bir gün. Herkese teşekkür etmek istiyorum. ABD’ye inanılmaz yatırım söz konusu ve askeri yetkililerimiz de çok mutlu. Suudi Arabistan’a ABD’ye yaptıkları yüzlerce milyar dolarlık yatırım için çok teşekkür ediyorum. Bu daha fazla istihdam demek."

Sıra dışı törende Trump eline kılıç alıp dans etti, görüntüler sosyal medyayı salladı.





Gözler First Lady'de

Diğer yandan, ziyarette gözler First Lady Melania Trump'ın üstünde. Daha muhafazakar bir kıyafet tercihi yapan Melania Trump, eşiyle birçok resmi programa katıldı, ikram edilen yerel tatlıları yedi.

Bugün ise Uluslararası Amerikan Okulu'nu ziyaret edip öğrencilerle birlikte vakit geçirdi.





İsrail Trump'ı bekliyor

ABD liderinin bir sonraki durağı İsrail'de ise, yoğun bir hazırlık var. Trump'ın ineceği Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda karşılama töreninin provası yapıldı.

İsrail ordusu, tören hazırlıklarının yanı sıra güvenlik önlemlerini de gözden geçiriyor.

Trump'ın ziyaret edeceği Kfar Saba'da ise Amerikan bayrakları üretiliyor.







