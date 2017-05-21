Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın PKK’nın Suriye uzantısı PYD’ye silah verilmesi talimatını onaylamasının hemen ardından bölgeye çok sayıda ağır silah ve zırhlı araç sevkiyatı gerçekleşmişti.



TÜRKİYE'NİN UYARILARINA KARŞI SEVKİYATA DEVAM EDİYORLAR



Uzun zamandır pahalı ve ileri teknoloji askeri malzemeleri terör örgütüne veriyor. Gece görüş cihazları, lazer işaretleme sistemleri, havan sistemleri, piyade tüfekleri, hava savunma füzesi, zırhlı araçlar ve çeşitli mühimmatlar... Ancak ilk sevkiyatlarda tank ve zırhlı personel taşıyıcı yoktu.



BÜYÜK SEVKİYATI HAZİRAN'DA YAPACAKLAR



Ankara'ya ulaşan son istihbarat raporuna göre, Terör örgütüne desteğini bir adım daha ileri götüren ABD'nin asıl sevkiyatı henüz yapmadığı ortaya çıktı. ABD büyük sevkiyat için Haziran'ı bekliyor. ABD'nin Haziran ayı içerisinde yapacağı sevkiyatta çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı ve bunun gibi ağır silahlar başta olmak üzere bir çok mühimmat ve askeri lojistik malzeme bulunacağı öğrenildi.



SİLAHLARIN KAYDI YOK



ABD’nin gönderdiği bütün askerî lojistik malzemeleri, 2014’ten bu yana örgüt içinde İngilizcesi çok iyi olan 5 kişi teslim alıyor. Örgüte teslim edilen silahların ilk 4 araç dışındaki hiçbirinin kaydı tutulmadı.