Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Örgütün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de kolera ve şiddetli sulu ishale yakalananların sayısında yaşanan artış büyük kaygı oluşturuyor." denildi.

Kolera teşhisi konulanların sayısının 17 binden fazla olduğu belirtilen açıklamada, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün gönderdiği ekiplerin şu ana kadar Amran, Hudeyde, Hacce, Dali, Taiz, İbb kentlerinde en az 3 bin hastayı tedavi ettiği aktarıldı.

Açıklamada konuyla ilgili ifadelerine yer verilen örgütün Yemen'deki ekibinin başkanı Gassan Ebu Şear da koleranın çok hızlı bir şekilde yayıldığını vurgulayarak "tehlike çanlarının çaldığını" belirtti.

Yemen'deki sağlık sisteminin "bitkin bir halde" olduğunun altını çizen Ebu Şear, ülkedeki ilaç ve tıbbi malzeme stoklarının yeterli olmadığını dolayısıyla sağlık malzemeleri ithalatının kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

Ebu Şear ayrıca kolera tedavisinde kullanılacak 63 tonluk ilaç ve tıbbi malzemenin önümüzdeki günlerde Yemen'e ulaştırılacağını aktardı.