Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurulduğu 1934'ten bu yana Asya, Avrupa ve Afrika'dan ziyaretçileri ağırlayan Akagera Milli Parkı, insanlık tarihinin en kanlı olaylarından Ruanda soykırımına şahitlik etti.

Parkta iki yıldır rehberlik yapan Nkusi Hermann, AA muhabirine "ormanların kralı" olarak bilinen aslanların da Ruanda'daki soykırım sırasında öldürüldüklerini anlattı.

Akagera Milli Parkı'nın ülkenin en önemli turistik alanlarından biri olduğunu dile getiren Hermann, dünyanın farklı coğrafyalarından çok sayıda ziyaretçinin vahşi doğayı yakından görmek için buraya geldiğini söyledi.

Hermann, "Afrika'nın beş büyükleri" olarak da adlandırılan leopar, aslan, Afrika mandası, fil ve gergedanların parktaki doğal ortamlarında yakından görülebildiğini kaydetti.

Ruanda'da 1994'te yaşanan soykırım esnasında, binlerce kişinin parka hayvanlarıyla sığındığını hatırlatan Hermann, şöyle konuştu:

"Soykırımdan kaçan mülteciler parkın değişik bölgelerine yerleştiler. İneklerini de yanlarında getirdiler. Aslanlar da ineklere saldırınca insanlar aslanları zehirlemeye başladı. Dolayısıyla bir zamanlar 300 aslanın yaşadığı bu parkta, 5 yıl içinde tüm aslanlar zehirlenerek öldürüldü. İntikam hırsıyla aslanları öldürdüler. Ama soykırım esnasında öldürülen bu hayvanları tekrar parka kazandırmaya başladık."

Parkta 30 bin yaban hayvanı var

Hermann, parkta yaklaşık 30 bin yaban hayvanının yaşadığını bildirerek, "Güney Afrika Cumhuriyeti, soykırımda öldürülen aslanların yerine 2015'te, 5'i dişi olmak üzere 7 aslanı Akagera'ya bağışladı. Parktaki aslanların sayısı da şimdi 17'ye ulaştı. Burada 110 fil ve tahminen bin 600 su aygırı yaşıyor. Ama timsahların sayısını kestirebilmek çok zor." diye konuştu.

Parka ilginin de her geçen yıl arttığını anlatan Hermann, ziyaretçilerin yüzde 56'sını Ruandalıların oluşturduğunu söyledi.

Hermann, az sayıda Türk turistin de safari için parka geldiğini aktararak, Türk halkını Ruanda'nın güzelliklerini görmeye çağırdı.

Ruanda'da 1994'te dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana uçağının düşmesiyle hayatını kaybetmiş, ülkedeki etnik gruplardan Hutular, olaydan Tutsileri sorumlu tutmuş ve İstihbarat Şefi Pascal Simbikangwa, azınlıktaki Tutsilere karşı saldırı başlatan grupların başında yer almıştı. Ruanda'da 100 gün süren katliamda yaklaşık 1 milyon Tutsi öldürülmüştü.