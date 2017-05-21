Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek Mahkemesi, 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, ülkenin kuzeybatısındaki Sanski Most şehrinde "sivil halka yönelik savaş suçu işledikleri" gerekçesiyle üç eski Sırp askere toplam 32 yıl hapis cezası verdi.

"Goran Mrdja ve diğerleri" davasında, karar duruşması yapıldı.

Bosna'daki savaş döneminde, eski Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) bünyesinde Sanski Most şehri ve civarında Boşnak sivillere yönelik katliam ve işkence yapmak, tecavüz etmek gibi savaş suçlarından yargılanan dört isimden üçü suçlu bulundu.

Mahkeme, Goran Mrdja hakkında 14 yıl hapis cezası verirken, davanın diğer sanıkları Mile Kokot 10, Milorad Mrdja ise 8 yıl hapse mahkum edildi. Davanın diğer sanığı Ranko Mrdja ise suçsuz bulundu.

2015 yılının nisan ayında görülmeye başlayan davada, 45 tanığın ifadesine başvurulduğu bildirildi.