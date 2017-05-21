Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Kigali başta olmak üzere ülkedeki tüm şehirler 24 saat üst düzey güvenlik önlemleriyle korunuyor. Kigali şehir merkezinde 100 metre aralıklarla bekleyen onlarca asker ve polis adeta kuş uçurtmuyor.

Özellikle yabancıları gördüklerinde selam veren ya da gülümseyen güvenlik güçleri ülkeye gelen misafirlere dostça yaklaşıyor.

Ruanda Ulusal Polis Sözcüsü Theos Badege, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Kigali ve Ruanda genelinde güvenlik sorunu yaşanmadığını söyledi.

Sözcü Badege, "Biz bunu tüm Ruanda halkının katkısıyla başardık. Polis teşkilatının yanında güvenliği sağlayan başka enstitülerimiz de var. Ayrıca tüm köylerde ve başkent Kigali'de güvenliğin tam olarak sağlanması için polis olarak ülkede yaşayan her bir bireye ulaştık. Böylelikle güvenliği sağladık." diye konuştu.

Afrika'daki birçok ülkenin aksine Ruanda'da güvenlik sorununu çözmekten gurur duyduklarını belirten Badege, "Güvenliği aynı derecede devam ettirmek zorunda olduğumuzun farkındayız. İyi bir liderliğimiz, yönetimimiz ve halkımızla iç içe olan güvenlik güçlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Badege, güvenliğin sağlanması için halka yönelik eğitim programları düzenlediklerini, medyayı da etkin kullandıklarına dikkati çekerek, "Halkımızla mümkün olduğu kadar buluşuyoruz. Ama medyaya daha öncelik veriyoruz. Televizyonlar, radyo ve yazılı basın yoluyla daha büyük kitlelere ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda güvenliğe ilişkin halkımızdan istatiksel geri dönüşler alıyoruz." dedi.

Diğer Afrika başkentleriyle Kigali'deki güvenliğin kıyaslamasını da yapan Badege, "Bazı düşünce kuruluşlarının raporlarına göre Kigali, Afrika'nın en güvenli başkenti." şeklinde konuştu.

Türk polisler Ruandalı polisleri eğitti

Badege, Ruandalı emniyet birimlerinin Türk Polis Teşkilatı ile iş birliği içinde olduğuna dikkati çekerek, bu çerçevede Türkiye'ye gönderdikleri polislerin kapasite geliştirme eğitimi, soruşturma, kamu yönetimi gibi birçok alanda eğitimden geçtiklerini anlattı. Badege, Türkiye ile iş birliğine devam etmeyi istediklerini vurguladı.

Ruanda'da 1994'te yaşanan soykırımı da değinen Badege, ülkedeki tüm kurumların "soykırım ideolojisi"ne karşı savaş yürüttüğünü söyledi. Badege, şunları kaydetti:

"Polis olarak Ruandalıların kuralları ihlal etmemesi için mücadele veriyoruz. Bu bizim gelişmemiz ve bütün Ruandalıların birliği için önemli. Geçmişte birlik beraberliğimizi kaybettik ve birbirimizi öldürdük. Ama şimdi barış için birlikte hareket etmek zorundayız."

Ruanda'da 1994'te dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana uçağının düşmesiyle hayatını kaybetmiş, Hutular, olaydan Tutsileri sorumlu tutmuş ve İstihbarat Şefi Pascal Simbikangwa, azınlıktaki Tutsiler'e karşı saldırı başlatan grupların başında yer almıştı. Ruanda hükümeti verilerine göre, 100 gün süren katliamda 1 milyona yakın kişi yaşamını yitirdi.