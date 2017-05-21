Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörün finanse edilmesini engellemek amacıyla yapılan anlaşmayı, Körfez ülkeleri adına Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif, ABD tarafından Dışişleri Bakanı Rex Tillerson imzaladı.

Başkent Riyad'daki Kral Abdulaziz Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde, ABD- Körfez Ülkeleri Zirvesi'nden önce gerçekleştirilen törende anlaşmanın tarafı olan ülke liderleri hazır bulundu.

Söz konusu mutabakat zaptı uyarınca terör finansmanını engellemek için ABD ve Körfez ülkeleri arasında para trafiğini kontrol edebilecek bir merkez kurulacak.

Bu merkezle, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki para trafiği kontrol altına alınarak teröre destek veren kişi ve kuruluşların engellenmesi hedefleniyor.