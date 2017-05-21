Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askeri Yargı Kurumu Müdürü Nasır Süleyman, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, askeri mahkemenin "düşman adına casusluk, vatana ihanet ve kasten adam öldürmekle" suçlanan tutuklu 3 kişiye idam cezası verdiğini belirtti.

İdam cezasının eski uygulamalarla benzer şekilde infaz edileceğini ifade eden Süleyman, mahkemenin hükmünün nihai olduğunu, itiraz hakkının bulunmadığını kaydetti.

Soruşturma kapsamında suikasta katılan 3 kişiyle birlikte İsrail ile iş birliği içinde olduğu tespit edilen 45 Filistinli tutuklanmış, suikastı doğrudan gerçekleştiren A.L. İsrail istihbaratından, Fukaha'nın aracını takip ederek garajda ateş açma talimatı aldığını itiraf etmişti.

İsrail ile 2011'de imzalanan esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılan Kassam Tugayları komutanlarından Mazin Fukaha, 24 Mart'ta Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.