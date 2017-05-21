Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de başkent Şam'da Beşşar Esed rejiminin askeri kuşatmasındaki Berze Mahallesi'nden ayrılmak zorunda kalan sivil ve muhalifleri tahliye eden üçüncü konvoy İdlib'e ulaştı.

Esed rejimi ve askeri muhalefet arasında varılan uzlaşma gereği, muhaliflerin kontrolündeki Berze'den aralarında askeri muhaliflerin de yer aldığı en az bin 700 kişilik 3. tahliye konvoyu, İdlib kentine sabah saatlerinde giriş yaparak kalacakları geçici barınma merkezine yerleştirildi.

Saed Yardım Kurumu Suriye Ofisi Müdürü Fatih Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Berze semtinden tahliye edilenleri geçici barınma merkezlerinde ağırladıklarını belirtti.

Avad, "İlk iki tahliye konvoyunda olduğu gibi Berze'den gelenleri barınma merkezlerimizde ağırlıyoruz. Aileler geçici olarak merkezlerimizde kalmaya devam ediyor. Bölgedeki diğer yardım kuruluşlarının yardımı ile aileler kalacakları kamplara veya evlere götürülüyor. Bazı aileler barınma merkezlerimizde bir hafta, bazıları da bir ay kalıyor." dedi.

Barınma merkezlerinde ailelere her türlü yardımı sağladıklarını dile getiren Avad, gelecek haftalarda yeni aileleri ağırlayacaklarını söyledi.

Berze'den 4. tahliye konvoyunun gelecek günlerde hareket etmesi bekleniyor.