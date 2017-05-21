Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, terörle mücadele için birlikte hareket çağrısında bulunduğu bir konuşma yaptı.

"DEAŞ EN ÖLÜMCÜL HASARI ARAP ÜLKELERİNE VERDİRDİ"

"Müslüman ülkeler, teröre karşı mücadeleye öncülük etmeli," diyen Trump, DEAŞ ve diğer radikal terör örgütlerinin en ölümcül etkiyi ve hasarı yine Arap ülkelerine vermiş olduğunu vurguladı. Trump, "Ortadoğulu milletler, kendilerinin yerine Amerikan gücünün düşmanlarını ezmesini bekleyemez" dedi.

Kendi yaşam tarzlarını başkalarına dayatmada bulunmayacaklarını, ziyarete kimseye ders vermek için gelmediğini belirten Trump, Ortadoğu'nun doğal güzellik bakımından zengin olduğunu, küresel ticaretin en büyük merkezleri arasında yer alması gerektiğini söyledi.

Trump, Suudi Arabistan'la yapılan askeri anlaşmalara da değindi. ABD Başkanı, "Suudi dostlarımızın, harika Amerikan savunma şirketleriyle kazançlı anlaşmalar yapmalarına yardım edeceğiz," sözü verdi.

"DEAŞ'IN PETROL SATMASI ÖNLENMELİ"

"DEAŞ'ın petrol satmasına imkan veren mali kanalları kesmemiz gerek," diyen Trump, Müslüman ülkelerin radikal görüşlü kişi ve grupları korumaması ve barındırmaması gerektiğini ifade etti.

TERÖRÜ İSLAM'LA BAĞDAŞTIRAN İFADEYİ KULLANMADI

Trump, Batılı siyasetçiler tarafından sıklıkla kullanılan ve kendisinin de yakın zamanda yemin töreninde sarf etmiş olduğu, terörü İslam'la bağdaştıran ifadeyi Suudi Arabistan'da kullanmadı. Trump, "terörle mücadelenin, inançlar arası bir çatışma değil, iyi ile kötü arasında bir mücadele olduğunu" söyledi.