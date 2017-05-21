Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın etkinliğine katıldığı için eleştirilen Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir'in, iddiasının aksine NATO Zirvesi sırasında liderlerlerin eşlerine refakat etmeyeceği bildirildi.

Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, liderlerin eşlerini kimin gezdireceğine ilişkin açıklama yaptı.

Bir TV programında konuşan Jambon, lider eşlerine Belçika Başbakanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in eşinin refakat edeceğini söyledi.

"BAZI ŞEYLER BAZEN DEĞİŞİR"

Bakan Jambon, Demir'in lider eşlerini kendisinin gezdireceği yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Bu tür ziyaretlerin planlamasında bazı şeyler bazen değişir." açıklamasında bulundu. Jambon, Demir'in o gün özel olimpiyatlara katılacağını ve programının dolu olduğunu söyledi.

"ŞİMDİDEN YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABI ALDIM" DEMİŞTİ

İki hafta önce yaptığı açıklamada "Melanie Trump'ın arkasında kalmamak için şimdiden yüksek topuklu ayakkabı aldım" diyen ve lider eşlerini bir müzeye götüreceğini kaydeden Demir'in sözlerinin, Belçika'da tartışmalara neden olduğu kaydedildi.

"YÜKSEK GÜVENLİKLİ BİR ETKİNLİK HAKKINDA MÜLAKAT VERMESİ HOŞ KARŞILANMADI"

Flamanca yayın yapan Het Laatste Nieuws gazetesinin konuyla ilgili haberinde "Demir'in aldığı ayakkabıların yeniden rafa kaldırılabileceği" ifade edilerek, "Son günlerde, diplomatik çevrelerde Demir'in yüksek güvenlikli bir etkinlik hakkında mülakat vermesi memnuniyetle karşılanmadı." denildi.

"O BİRAZ HEVESLİYDİ"

Haberde ayrıca, hükümet yetkililerinin Demir'in asla böyle bir etkinlik için düşünülmediğini ifade ederek, "O biraz hevesliydi. Ancak aslında NATO veya BM konferanslarına paralel yapılan etkinliklerde hükümet temsilcileri yer almaz. Bunlar tamamen törensel etkinlikler. Bu yüzden de refakatçiler Başbakan (Charles Michel) ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in eşleridir." dediği kaydedildi.

"EMİNE ERDOĞAN DA KATILACAK"

Haberlerde, etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılacağı ifade ediliyor.

PKK ETKİNLİĞİNE KATILMIŞTI

Demir'in adı daha önce terör örgütü PKK'nın Belçika'da düzenlediği bir etkinliğe katılmasıyla gündeme gelmişti. Demir, haberler üzerine PKK'ya sempati duymadığını söylemişti.

"MÜSLÜMANLAR ZORLAMAYLA DA OLSA BATI DEĞERLERİNİ BENİMSEMELİ" DEMİŞTİ

AB'nin başörtüsü yasağını da savunan Zuhal Demir, Müslümanların bazen zorlamayla da olsa "Batı'nın değerlerini" benimsemesi gerektiğini savunmuştu.