Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş desteği ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçen El Bab'da DEAŞ terör örgütü tarafından döşenen bir el yapımı patlayıcı infilak etti. Yaralanan 2 Suriyeli Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Yaralılar buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.
El Bab'da el yapımı patlayıcı infilak etti: 2 yaralı
22.05.2017 - 00:36 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 00:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 Suriyeli yaralandı. Ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilen yaralılar tedavi altına alındı.
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