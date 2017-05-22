Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdulaziz Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "ABD- Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, 50'den fazla Arap ve İslam ülkesinin liderine seslendi.

Bölgeden kaynaklanan "İslami aşırıcılık krizi"ne karşı koymak için terörizme karşı mücadelenin, Batı ve İslam arasında bir çatışma değil iyi ve kötü arasında bir savaş olduğunu dile getiren Trump, "Buraya ders anlatmaya gelmedik. Biz buraya diğer insanlara nasıl yaşayacaklarını, ne yapmalarını, kim olmalarını veya nasıl ibadet etmelerini anlatmaya gelmedik. Bunun yerine, hepimiz için daha iyi bir gelecek sağlamak için, ortak çıkarlara ve değerlere bağlı ortaklık sunmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

"Terörizme karşı mücadele iyi ve kötü arasında bir savaş"

ABD'nin aşırıcılığı ortadan kaldırmak için Orta Doğu'da "ulusların koalisyonu"nu talep ettiğini anlatan Trump, ülkesinin, eski dostluğunu güçlendirme ve barışın sürdürülebilmesi için yeni ortaklar arayacağı sözünü verdi.

"Terörizme karşı mücadele, farklı inançlar arasında bir savaş değil iyi ve kötü arasında bir savaş" diyen Trump, her ülkenin terörizmi kendi topraklarından defetmek için "mutlak vazifesi" bulunduğunu belirtti.

Orta Doğu'da yüz yıllardır Hristiyan, Müslüman ve Yahudilerin yan yana yaşadıklarını anlatan Trump, "Bu bölgeyi, her erkeğin ve kadının inançları veya etnik kökenleri ne olursa olsun, haysiyet ve umut dolu bir hayattan mutluluk alabileceği bir yer haline getirecek hoşgörü ve saygıyı, birbirimize karşı yeniden hayata geçirmeliyiz." diye konuştu.

"Bu farklı inançların, mezheplerin veya medeniyetlerin savaşı değil"

ABD Başkanı Trump, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunu tolere etmek, kabul etmek, mazeret bulmak ve görmezden gelmek yok. Ne zaman bir terörist masum bir insanı öldürse, sahte olarak Tanrı'nın adına başvuruyor. Bu inançlı her insanı aşağılamaktır. Teröristler Tanrı'ya ibadet etmez, onlar ölüme ibadet eder. Biz eğer bu organize olmuş teröre karşı hareket etmezsek, ne olacağını biliyoruz. Terörizmin hayatları mahvetmesi sürecek. Barışçıl toplumlar şiddetin içinde kaybolacak. Birçok kuşağın geleceği israf olacak. Bu farklı inançların, mezheplerin veya medeniyetlerin savaşı değil. Bu insan hayatını yok etmek isteyen barbar suçlularla, tüm dinlerinden olan ve bu dinleri korumaya çalışan dürüst insanların savaşı. Bu iyi ve kötü arasındaki savaş."

Suriye'deki insani krize çözüm için işbirliği çağrısı

ABD Başkanı Trump, dünya ülkelerine Suriye'deki insani krizi sonlandırmak, bölgede istikrarı tesis etmek ve DEAŞ'ın kökünü kazımak için birlikte çalışma çağrısı yaptı.

İran'ın bölgedeki saldırganlığının en uzun süreli kurbanlarının İran halkı olduğunun altını çizen Trump, sıkıntılara katlanan İran halkının, liderlerinin pervasızca çatışma ve savaşın peşinde olması nedeniyle umutsuz olduğunu kaydetti.

Trump, Beşşar Esed'in Suriye'de İran'ın desteğiyle "tarif edilemeyecek kadar korkunç suçlar" işlediğini vurguladı. Trump, "İran rejimi, küresel terörizme öncülük ediyor. Bölgede yıkım ve kaosu yayıyor." ifadesini kullandı.