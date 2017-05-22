Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Riyad'da gerçekleştirilen zirvenin kapanışında ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cübeyr, zirveye Arap ve İslam ülkelerinden geniş katılım olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İran ile Suriye, ırkçılık yapmaları, uluslararası kanunlara ve insan haklarına saygı göstermemeleri ve İran'ın teröre destek vermesi nedeniyle zirveye katılmadı. Bu ülkelerin bu türden zirvelerde rol oynaması söz konusu olamaz. İran, böyle bir zirvede kendisinin de yeri olmasını istiyorsa terörü desteklemekten ve bölge ülkelerinin içişlerine karışmaktan vazgeçmelidir."

ABD Başkanı Donald Trump'ın zirvede yaptığı konuşmayla ilgili "tarihi" değerlendirmesinde bulunan Cübeyr, burada ABD'nin Ortadoğu ve İslam dünyasına yönelik politikasına dair ipuçlarını ortaya koyduğunu ifade etti. Cübeyr, Trump'ın radikalizmle mücadele, halklara daha iyi bir gelecek inşa etme ve İslam dünyasıyla güçlü ilişkiler kurma konusunda işbirliğine hazır olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Cübeyr, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Trump'ın konuşmalarının terörle mücadele ve güçlü bir ortaklık ilişkisi kurma konusunda benzer bir isteği ortaya koyduğunu kaydetti.