Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi'nde konuşan Emir Sabah, zirvenin İslam ülkelerine yönelik "terörü destekleme" suçlamalarına cevap niteliği taşıdığını söyledi. Sabah, Arap ve İslam ülkelerinin terörle mücadelede dost ve müttefik ülkelerle iş birliğine istekli olduğunu kaydetti.

Aşırılıkçı yaklaşımı önleme konusunda çaba sarf etmeye devam edeceklerinin altını çizen Sabah, "Bu zirve, Arap ve İslam ülkelerine terörü bitirmek için ABD hükümetiyle iş birliği fırsatı veriyor. Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, terörle mücadele için önemli kararlar aldı." ifadelerini kullandı.

"Terör, tüm dünya ülkeleri için büyük bir tehdit"

Zirvede konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de ülkesinin terörle mücadelede dört unsuru esas aldığını belirtti.

"Terör, tüm dünya ülkeleri için büyük bir tehdit oluşturuyor." diyen Sisi, terörle mücadelenin "aşırı örgütlerin finanse edilmesi ve ideolojilerinin desteklenmesinin önüne geçilmesi", "bu örgütlerle mücadelede fark gözetilmemesi", "terör eğitimi ve finansmanlığıyla kapsamlı mücadele", "örgütlerin aşırılıkçı kişileri militan haline getirmesinin engellenmesi" şeklinde dört unsurun varlığını gerektirdiğini anlattı.

Sisi, "Terörle kapsamlı mücadele, finansman, silahlanma, siyasi ve ideolojik destek gibi tüm boyutlarıyla da mücadele anlamı taşıyor. Terör örgütlerinin yenilgiye uğratılmasında kararlıyız. Bu örgütlere karşı tüm müttefiklerimizle iş birliği ve ortaklık konusunda istekliyiz." diye konuştu.

Sisi, "teröre karşı mücadele çabaları" ile "iki devletli çözüm planı temelinde Filistin meselesine adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasının gerekliliği" arasında ilişki kurdu.

ABD'nin terörle mücadele için belirli zamana sahip bir planla kapsamlı strateji uygulayabileceğini söyleyen Sisi, konuşmasında ayrıca ülkesinin Sina Yarımadası'ndaki operasyonlarına da değinerek bu operasyonları en az zararla yürütmek istediklerini ifade etti.