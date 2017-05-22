Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Budapeşte'nin simge meydanlarından Kossuth ter'de toplanan binlerce kişi, eğitim özerkliğinin korunması ile ilgili kanun ve STK'lere ilişkin kanun tasarısının geri çekilmesini istedi.

Orta Avrupa Üniversitesi (CEU) ve Cambridge Üniversitesi öğretim görevlisi Mate Lengyel, gösteride yaptığı konuşmada, geçen günlerde Macaristan Ulusal Meclisinde kabul edilen yükseköğrenim yasasını eleştirdi.

Lengyel, Macaristan üniversitelerinde görev yapan öğretim görevlilerinin kanuna karşı çıktığını söyledi.

Protestocular, AB ve Macaristan bayraklarının yanı sıra, ''Orban'ı durduralım'', "Eğitime özgürlük" yazılı dövizler taşıdı.

Mecliste 4 Nisan'da kabul edilen yasa ile Macaristan'da yabancı ülke diploması veren yükseköğretim kurumlarının faaliyeti zorlaştırılmıştı.

Hükümetin yasal düzenlemeyle Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un finanse ettiği, ülkedeki en prestijli üniversitelerden CEU'nun çalışmasını imkansız hale getirmeyi amaçladığı iddia ediliyor.