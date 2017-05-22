Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tayland’ın başkenti Bangkok’da bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yetkililer, olayda 24 kişinin yaralandığını ifade etti. Patlamanın emekli askerlerin kabul edildiği bekleme salonunda meydana geldiği belirtildi. Şiddetli patlama nedeniyle hastanede hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.