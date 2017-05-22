Tayland’ın başkenti Bangkok’da bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yetkililer, olayda 24 kişinin yaralandığını ifade etti. Patlamanın emekli askerlerin kabul edildiği bekleme salonunda meydana geldiği belirtildi. Şiddetli patlama nedeniyle hastanede hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tayland’da bir hastanede patlama oldu: 24 yaralı
22.05.2017 - 10:10 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tayland’da bir hastanede meydana gelen patlamada 24 kişi yaralandı.
Etiketler : Tayland,hastane,patlama,haberler,
475687 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/475687.aspx
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